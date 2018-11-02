Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 82-56 yenildi.

Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ev sahibi takım soyunma odasına 38-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 64-41 üstün geçen Baskonia, müsabakadan da 82-56 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla ligde 4. kez mağlup olurken, İspanya ekibi ise 2. galibiyetini elde etti.