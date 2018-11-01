Telekom Partizan'ı affetmedi: 77-72 – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Telekom Partizan'ı affetmedi: 77-72

    Telekom Partizan'ı affetmedi: 77-72
    Basketbolda Erkekler EuroCup'ta mücadele eden , C Grubu'ndaki maçta Partizan'ı 77-72 mağlup etti. B Grubu'ndai Tofaş ise Cedevita Zagreb'i 94-89 ile geçti. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Banvit Rus ekibi Nizhny'i 78-60 yendi, Beşiktaş Sompo Japan ise Promitheas Patras'a 72-80 kaybetti. FIBA 'nda ise temslicilerimiz şu sonuçlar aldı: BŞB-Pınar Karşıyaka: 55-81, CSM CSU Oradea- Adatıp Sakarya BŞB: 86-84
    1. 1.11.2018
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