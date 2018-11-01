Pınar Karşıyaka avantajlı
?FIBA Europe Cup C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 81-55 gibi farklı bir skorla yenerek oynadığı 2. dış saha maçından da galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, 2. tur için avantaj elde etti.
FIBA Europe Cup C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 81-55 gibi farklı bir skorla yenerek oynadığı 2. dış saha maçından da galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, 2. tur için avantaj elde etti.
Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, Europe Cup'ta grupta ilk etabı 2. sırada tamamladı.
Grupta Karşıyaka'nın yanı sıra Spirou Basket ve Donar Groningen'in de 3 haftada 2'şer galibiyeti bulunuyor. Kalan 3 maçta ilk yarıda deplasmanda mağlup ettiği Spirou ve İstanbul BŞB'yi ağırlayıp Groningen'e konuk olacak Kaf-Kaf, evinde hata yapmadığı takdirde tur biletini büyük oranda cebine koyacak. Europe Cup'ta gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 2. tura adını yazdırıyor. Bu turda toplam 16 takım, 4'er takımlı 4 grupta eşleşiyor.
- 1.11.2018 12:17
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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