Pınar Karşıyaka avantajlı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    avantajlı

    Pınar Karşıyaka avantajlı

    ?FIBA C Grubu'nda Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 81-55 gibi farklı bir skorla yenerek oynadığı 2. dış saha maçından da galibiyetle ayrılan , 2. tur için avantaj elde etti.

    FIBA C Grubu'nda Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 81-55 gibi farklı bir skorla yenerek oynadığı 2. dış saha maçından da galibiyetle ayrılan , 2. tur için avantaj elde etti.


    Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, Europe Cup'ta grupta ilk etabı 2. sırada tamamladı.

    Grupta Karşıyaka'nın yanı sıra Spirou Basket ve Donar Groningen'in de 3 haftada 2'şer galibiyeti bulunuyor. Kalan 3 maçta ilk yarıda deplasmanda mağlup ettiği Spirou ve İstanbul BŞB'yi ağırlayıp Groningen'e konuk olacak Kaf-Kaf, evinde hata yapmadığı takdirde tur biletini büyük oranda cebine koyacak. Europe Cup'ta gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 2. tura adını yazdırıyor. Bu turda toplam 16 takım, 4'er takımlı 4 grupta eşleşiyor.

    1. 1.11.2018 12:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pınar Karşıyaka avantajlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN