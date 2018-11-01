Baskonia: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56 – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    : 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56

    Baskonia: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56

    , THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi 'ya 82-56 yenildi.

    , THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi 'ya 82-56 yenildi.

    Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ev sahibi takım soyunma odasına 38-30 önde gitti.

    Üçüncü çeyreği 64-41 üstün geçen Baskonia, müsabakadan da 82-56 galip ayrıldı.

    Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla ligde 4. kez mağlup olurken, İspanya ekibi ise 2. galibiyetini elde etti.

    1. 1.11.2018 23:07
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