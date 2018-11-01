Baskonia: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 82-56 yenildi.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'ya 82-56 yenildi.
Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ev sahibi takım soyunma odasına 38-30 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 64-41 üstün geçen Baskonia, müsabakadan da 82-56 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla ligde 4. kez mağlup olurken, İspanya ekibi ise 2. galibiyetini elde etti.
- 1.11.2018 23:07
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Baskonia: 82 - Darüşşafaka Tekfen: 56 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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