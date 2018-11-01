Inventa 68-67 Beşiktaş
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rusya temsilcisi Inventa'ya deplasmanda 68-67 yenildi.
Kursk kentinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere biterken, ev sahibi ekip soyunma odasına 36-32 önde gitti.
Beşiktaş, üçüncü çeyreği 58-53 üstün geçerken, son periyotta daha etkili bir mücadele ortaya koyan Inventa, müsabakadan 68-67 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grupta ikinci maçını da kaybederken, Rus ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.
- 1.11.2018 21:28
- Güncelleme: 1.11.2018 21:35
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Inventa 68-67 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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