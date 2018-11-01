Anadolu Efes Kulübü, ANKA Spor organizasyonu ile İstanbul'da "Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları"nı açıyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Anadolu Efes ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak ve Türkiye'de basketbol sevgisini geniş kitlelere yaymak adına okulların açılacağı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları'nda pek çok çocuk basketbol ile tanışırken, katılımcıların basketbol yetenekleri de ölçülecek. Basketbol Okulları'nda başarılı performans gösteren katılımcılar, ilerleyen dönemde Anadolu Efes altyapı takımlarına katılma fırsatı da bulabilecek. 5-15 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları'nın ilk eğitim dönemi, haziran ayı sonuna kadar devam edecek."

Okulların, Bahçelievler, Beşiktaş, Tarabya, Beylikdüzü, Göztepe ve Bostancı'da basketbolcu adaylarını ağırlayacağı bildirilirken, katılımların şube kontenjanı ile sınırlı olacağı kaydedildi.

Genç basketbolcuların, eğitimlerinin yanı sıra bazı Anadolu Efes maçlarına ve antrenmanlarına götürüleceği ve başarılı performans göstermeleri halinde Türkiye Basketbol Federasyonu Lisansı çıkarılarak ANKA Spor'un bünyesinde yer alan dört spor kulübünden birinin forması ile altyapı turnuvalarına da katılacağı duyuruldu.

