Anadolu Efes, İtalya deplasmanında
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    , deplasmanında

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a> deplasmanında

    Lacivert-beyazlı ekip, THY 'nin 5. haftasında yarın AX 'a konuk olacak - Başantrenör : "Zor bir deplasmana gidiyoruz"

    Lacivert-beyazlı ekip, THY 'nin 5. haftasında yarın AX 'a konuk olacak - Başantrenör : "Zor bir deplasmana gidiyoruz"

    Basketbol Takımı, THY 'nin 5. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi AX ile karşılaşacak.

    Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

    Ligde dördüncü haftanın ardından iki takımın da üçer galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.

    - Avrupa'daki 626. maç

    , Avrupa kupalarındaki 626. maçına çıkacak.

    Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 625 karşılaşmada 343 galibiyet ve 282 yenilgi yaşadı.

    2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 378. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 191 yenilgi gördü.

    Öte yandan, Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Olimpia Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar 18 galibiyet, İtalyan temsilcisi ise 8 galibiyet aldı.

    İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası finalinde ilk maçı 76-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Avrupa Ligi'nde iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada ise Anadolu Efes'in 17-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    - Ataman: "Zor bir deplasmana gidiyoruz"

    Anadolu Efes Başantrenör , AX Armani Exchange Olimpia Milan deplasmanının zor olduğunu belirtti.

    Ataman, yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Olimpia Milan ile aynı puandayız. Rakibimiz THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Mike James, Nemanja Nedovic ve Vladimir Micov gibi çok tecrübeli ve topa yön veren dış adamlara sahipler. Çok düzenli basketbol oynuyorlar. Biz de oyunu kontrol ederek, savunmamızı sert tutup maçı kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 1.11.2018 10:52
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