Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Ataman, "Kuralların belirlenmesi federasyonun işi. Benim için pasaportun önemi yok. Bir oyuncu Türk diye ben o oyuncuya daha fazla kredi veremem. İlk günden beri 5 yabancı 7 yerli kuralını yeterli olmadığını söylüyorum. Birçok takımda 35 dakika ortalamayla oynayan yabancı oyuncu var. Avrupa'da ve ligde ayrı ayrı oyuncuların oynamasını dezavantaj olarak görüyorum. 7-8 yabancı sahaya çıksın yabancılar kendi arasında değişsin. 1 veya 2 tane milli takımda sadece Türk olarak oynayabilecek olan oyuncu oynayabilsin" ifadelerini kullandı.



"OBRADOVİC'İN ANTRENÖR FELSEFESİNE SAYGIM VAR"

Ataman, THY Euroleague'de kazandıkları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşarak, "Obradovic Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden bir tanesi Türkiye'de olması büyük şans. Onunla karşılıklı oynadığın zaman o kadroyla mücadele edecek kadro varsa bu da benim için şans. Bir seri olursa bu seri sonunda sonuç ne olur onu görmek çok yanlış. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Büyük takımlar ve önemli koçlara karşı takımlar daha dikkatli olurlar. Son Fenerbahçe maçında daha iyi konsantre olduk. Ödevimizi iyi çalışıp bunu iyi uyguladık. Avrupa'nın en güçlü ve son 3 yılda final oynamış iskeleti aynı kadro. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın gücüne saygım var. Obradovic'in antrenör felsefesine saygım var" şeklinde konuştu.



"AVRUPA BASKETBOLUNDA SAÇMA BİR SİSTEM VAR"

Avrupa basketbolundaki sistemin doğru olmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçlarda ne olacak bilemiyoruz. İspanya'da da eksikler var. Barcelona, Real Madrid Euroleague'de oynayan oyuncularını göndermeyecekler. Biz yollayacağız. Milli Takım'da iki maçtan birini kazanacağını düşünüyorum. En önemli sıkıntı İspanya maçının olduğu hafta bizim de İstanbul'da Barcelona maçımız var. Milli maç perşembe günü, cuma günü Barcelona maçımız var. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maç. Hafta başında 4 oyuncudan yoksun çalışacağız. Şu anda Avrupa basketbolunda saçma sapan bir sistem var. NBA oyuncuları zaten gelemiyorlar. Maccabi Wilbekin'i yollamayacak. Rekabet tatsızlık. Bu konuda ciddi çözüm bulunması gerekiyor. En büyük zararı oyuncular görüyor. Bu herkesi olumsuz etkiler" değerlendirmesini yaptı.



"FENERBAHÇE'Yİ YENECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Ergin Ataman, "Biz kazanmaya ve Fenerbahçe'yi yenmeye devam edeceğiz çünkü Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımı. Bunu da takımı motive etmek için söylüyorum. Fenerbahçe'yi yenmeyi başarabiliyorsanız, her takım yenebilirsiniz. Fenerbahçe, Moskova ile oynadığınız her maç zordur. Sonuçta Anadolu Efes ve Fenerbahçe en büyük şampiyonluk adayı. Güzel bir maç olacak. Fenerbahçe taraftarı en iyi şekilde takımlarını destekleyip, 3 maçlık yenilgi serisine son vermek isteyecekler. Biz de bu sezon 3 hafta içinde 2 defa yendik. Bu gücümüz var. Çok sert güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe çok iyi motive olacaktır. 1 ay içinde 2 defa kaybettiği takıma karşı oynayacak. İnşallah güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.