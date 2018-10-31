Cimbom çöktü: 87-57 – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cimbom çöktü: 87-57

    Cimbom çöktü: 87-57
    Ülkemizi EuroCup'ta temsil eden , Sırbistan'da Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu. Maça oldukça kötü başlayan temsilcimiz ilk yarısını 44-26 geride tamamladığı müsabakayı 30 sayı farkla 87-57 kaybetti.
    1. 31.10.2018
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