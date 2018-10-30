Türk Telekom'un konuğu Partizan
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    30 Ekim 2018, Salı
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    'un konuğu Partizan

    Türk Telekom'un konuğu Partizan

    , Basketbol ULEB C Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında 'ın Partizan takımıyla karşılaşacak

    Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

    , grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ilk galibiyetini geçen hafta deplasmanında Dolomiti Energia takımını 81-77 yenerek elde etmişti.

    Grupta Türk Telekom gibi sahadan bir kez galibiyetle ayrılan Partizan, averajla 4. basamakta bulunuyor

    1. 30.10.2018 10:05
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