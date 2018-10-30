Türk Telekom'un konuğu Partizan
Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ilk galibiyetini geçen hafta İtalya deplasmanında Dolomiti Energia takımını 81-77 yenerek elde etmişti.
Grupta Türk Telekom gibi sahadan bir kez galibiyetle ayrılan Partizan, averajla 4. basamakta bulunuyor
- 30.10.2018 10:05
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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