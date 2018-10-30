Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la mücadele edecek Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında Türk ekiplerinin kendi aralarındaki maçlarda en yüksek galibiyet oranına sahip takım konumunda bulunuyor.

Avrupa kupalarında Türk ekipleri, ilk olarak 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda Fenerbahçe-Anadolu Efes eşleşmesiyle birbirlerine rakip oldu. Yarınki FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka müsabakası, Türk takımlarının 63. randevusu olacak.

Türk ekipleri, yarınki maç dahil bu sezon Avrupa kupalarında en az 7 kez daha karşılaşacak.

EN FAZLA MAÇ FENERBAHÇE'NİN?

Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 27 maça çıkan Fenerbahçe, bu alanda en fazla müsabaka oynayan ekip olurken, sarı-lacivertlileri Anadolu Efes 25, Pınar Karşıyaka 14, Galatasaray 13, Darüşşafaka 12, Beşiktaş Sompo Japan 10, Türk Telekom 8, Trabzonspor 4, Tuborg 3, Banvit, Tekelspor, TOFAŞ ve Ülkerspor 2 karşılaşmayla izliyor.

EN BAŞARILI PINAR KARŞIYAKA

Şimdiye kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 14 müsabakanın 11'ini kazanan Pınar Karşıyaka, yüzde 78,6 galibiyet oranıyla en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da daha önce Türk Telekom, TOFAŞ, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la karşılaşmıştı.

Pınar Karşıyaka'yı yüzde 70,4 galibiyet oranıyla Fenerbahçe izliyor.

TÜRK TAKIMLARININ PERFORMANSI

Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olan Türk takımlarının performansları şöyle: