Türk takımlarının randevularında en başarılısı Pınar Karşıyaka
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Türk takımlarının randevularında en başarılısı

    Türk takımlarının randevularında en başarılısı Pınar Karşıyaka

    , Avrupa'da Türk ekipleriyle oynadığı maçlarda yakaladığı yüzde 78,6'lık galibiyet oranıyla en başarılı takım konumunda bulunuyor

    FIBA Erkekler C Grubu'nda yarın deplasmanda 'la mücadele edecek , Avrupa kupalarında Türk ekiplerinin kendi aralarındaki maçlarda en yüksek galibiyet oranına sahip takım konumunda bulunuyor.

    Avrupa kupalarında Türk ekipleri, ilk olarak 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda - eşleşmesiyle birbirlerine rakip oldu. Yarınki FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka müsabakası, Türk takımlarının 63. randevusu olacak.

    Türk ekipleri, yarınki maç dahil bu sezon Avrupa kupalarında en az 7 kez daha karşılaşacak.

    EN FAZLA MAÇ FENERBAHÇE'NİN?
    Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 27 maça çıkan Fenerbahçe, bu alanda en fazla müsabaka oynayan ekip olurken, sarı-lacivertlileri Anadolu Efes 25, Pınar Karşıyaka 14, 13, 12, Sompo Japan 10, 8, 4, Tuborg 3, Banvit, Tekelspor, TOFAŞ ve Ülkerspor 2 karşılaşmayla izliyor.

    EN BAŞARILI PINAR KARŞIYAKA
    Şimdiye kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 14 müsabakanın 11'ini kazanan Pınar Karşıyaka, yüzde 78,6 galibiyet oranıyla en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

    Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da daha önce Türk Telekom, TOFAŞ, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la karşılaşmıştı.

    Pınar Karşıyaka'yı yüzde 70,4 galibiyet oranıyla Fenerbahçe izliyor.

    TÜRK TAKIMLARININ PERFORMANSI
    Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olan Türk takımlarının performansları şöyle:

    Takımlar O G M Yüzde
    Fenerbahçe 27 19 8 70,4
    Anadolu Efes 25 13 12 52
    Pınar Karşıyaka 14 11 3 78,6
    Galatasaray 13 4 9 30,8
    Darüşşafaka 12 5 7 41,7
    Beşiktaş 10 2 8 20
    Türk Telekom 8 2 6 25
    Trabzonspor 4 1 3 25
    Tuborg 3 2 1 66,7
    Banvit 2 1 1 50
    Tekelspor 2 1 1 50
    TOFAŞ 2 0 2 0
    Ülkerspor 2 1 1 50
    1. 30.10.2018 11:29
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