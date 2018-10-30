OGM Ormanspor'un rakibi WBC Enisey
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Ormanspor'un rakibi Enisey

    OGM Ormanspor'un rakibi WBC Enisey

    Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar D Grubu'ndaki 2. maçında yarın 'nın Enisey takımını konuk edecek

    FIBA Kadınlar 'nda mücadele eden Ormanspor, D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın 'nın Enisey ekibini ağırlayacak.

    'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

    D Grubu'nda ilk maçından galibiyetle ayrılan Rus ekibi, lider durumda bulunurken, henüz galibiyetle tanışamayan OGM Ormanspor ise 3. sırada yer alıyor.

    1. 30.10.2018 09:51
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