Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 2. maçında yarın Rusya'nın WBC Enisey takımını konuk edecek
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden OGM Ormanspor, D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Rusya'nın WBC Enisey ekibini ağırlayacak.
Ankara'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
D Grubu'nda ilk maçından galibiyetle ayrılan Rus ekibi, lider durumda bulunurken, henüz galibiyetle tanışamayan OGM Ormanspor ise 3. sırada yer alıyor.
- 30.10.2018 09:51
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
OGM Ormanspor'un rakibi WBC Enisey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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