FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımları karşı karşıya
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    30 Ekim 2018, Salı
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    FIBA 'nda Türk takımları karşı karşıya

    FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımları karşı karşıya

    Organizasyonda erkeklerde C Grubu'nda yer alan Büyükşehir Belediyespor ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

    Basketbol FIBA Erkekler C Grubu 3. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi Büyükşehir Belediyespor ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

    C Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan ile ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Cebeci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

    İki takım arasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Pınar Karşıyaka 89-84 kazanmıştı.

    Gruptaki diğer müsabakada ise 'dan Donar, 'da Spirou Basket'e konuk olacak.

    AVRUPA'DA 194. RANDEVU
    Avrupa kupalarında 194. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 193 karşılaşmada 98 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 172 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 10 sayı gördü.

    1. 30.10.2018 09:54
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