FIBA Avrupa Kupası'nda Türk takımları karşı karşıya
Organizasyonda erkeklerde C Grubu'nda yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.
C Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Cebeci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
İki takım arasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Pınar Karşıyaka 89-84 kazanmıştı.
Gruptaki diğer müsabakada ise Hollanda'dan Donar, Belçika'da Spirou Basket'e konuk olacak.
AVRUPA'DA 194. RANDEVU
Avrupa kupalarında 194. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 193 karşılaşmada 98 galibiyet, 94 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 172 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 10 sayı gördü.
- 30.10.2018 09:54
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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