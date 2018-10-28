Valerie Garnier: “Hedefimiz Galatasaray’ı 60 sayıda tutmaktı”
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü, Valerie Garnier, zorlu maç geçirdiklerini söyleyerek, hedeflerinin Galatasaray’ı 60 sayıda tutmak olduğunu açıkladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 77-60'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı, zorlu bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Maça çıkarken hedefimiz Galatasaray'ı 60 sayıda tutmaktı ve maçın sonunda böyle oldu. Sahaya giren bütün oyuncularımızdan verim almayı başardık. Bu, sezonun ilerleyen zamanları için önemli olacak. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
Tuğçe Canıtez ise seyircileri önündeki ilk derbide güzel bir maç olduğunu takım olarak böyle devam edeceklerinin altını çizdi.
- 28.10.2018 18:09
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Valerie Garnier: “Hedefimiz Galatasaray’ı 60 sayıda tutmaktı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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