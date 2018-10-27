Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, zaman zaman zorlandığı mücadelede Galatasaray'ı evinde mağlup etti: 97 - 82.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde TOFAŞ evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadele Göksenin Köksal'ın dış atış isabetiyle sarı kırmızılar skoru 12-19'ye getirse de, Diante Garrett ve Kyle Weems'in sayılarıyla TOFAŞ kısa sürede skoru 19-19'a eşitledi. İlk çeyreği ise konuk ekip 26-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Kyle Weems ve Sammy Mejia'dan skor katkısı almaya devam eden TOFAŞ, hücumda üretkenlik sorunu yaşamadı. Galatasaray ise üç sayı çizgisi gerisinden yüksek yüzde ile oynarken, Zachary Auguste'nin hücum yükünü sırtlamasıyla etkili oldu. Soyunma odasına taraflar 48-48'lik eşitlikle girdi.



Üçüncü çeyreğin hemen başında oyun üstünlüğünü alan Galatasaray, Zachary Auguste ve Aaron Malik Harrison'ın üst üste kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakaladı ve 23'üncü dakikada skoru 48-58 yaptı. Ancak Sammy Mejia ve Kenny Kadji'nin sayılarıyla direnç gösteren TOFAŞ, 27'nci dakika sonunda skoru 64-64'e eşitledi. Çeyreğin kalan bölümünde taraftar desteğini de arkasına alan TOFAŞ üst üste sayılarla kader periyoduna 74-68'lik skor avantajıyla girdi.



Dördüncü periyodun başında da hücum etkinliğini sürdüren TOFAŞ, Muhsin Yaşar'ın üst üste iki smaç basketi sonrası oyunda ritmi iyice ele geçirdi ve 34'üncü dakikada aradaki farkı 9'a çıkardı: 83-74. Galatasaray'ın farkı 3'e indirdiği son anlarda ise önce Yiğit Arlsan ardından da Sammy Mejia ile dış atış isabeti bulan TOFAŞ, aradaki farkı yeniden açarken parkeden de 97-82'lik skorla galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Kenny Kadji 9, Kyle Weems 20, Sammy Mejia 25, Diante Garrett 17, Jeff Withey, Yiğit Arslan 13, Muhsin Yaşar 9, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 4, Mert Konuk

GALATASARAY: Göksenin Köksal 10, Aaron Malik Harrison 15, Nigel Alexander Hayes 4, Tai Jack Webster 14, Zachary Auguste 28, Jaka Klobucar 3, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz 6, Erol Can Çinko

1'İNCİ PERİYOT: 26-27

DEVRE: 48-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-68

5 FAUL ALAN: Kyle Weems (Dk. 34.35), Muhsin Yaşar (Dk. 34.58) (TOFAŞ)