Kartal şokta! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    şokta!

    Kartal şokta!

    ’ı konuk eden , 74-66’lık skorla ligdeki ikinci galibiyetini kazandı. Landesberg 21, Stimac ise 19 sayıyla yıldızlaştı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında , 'ı 74-66 mağlup etti. Devreyi 38-35 önde kapatan başkent ekibi, son periyotta fark 6'ya kadar düşse de ikinci galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Afyon-Tofaş: 96-85, - G.Antep: 75-67. Günün programı: 15.15: BBSK-Karşıyaka, 17.30: Banvit- Efes, 20.00: B.Çekmece-F.Bahçe.

    1. 21.10.2018
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