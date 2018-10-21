Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, Beşiktaş'ı 74-66 mağlup etti. Devreyi 38-35 önde kapatan başkent ekibi, son periyotta fark 6'ya kadar düşse de ikinci galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Afyon-Tofaş: 96-85, Sakarya- G.Antep: 75-67. Günün programı: 15.15: İstanbul BBSK-Karşıyaka, 17.30: Banvit- Efes, 20.00: B.Çekmece-F.Bahçe.