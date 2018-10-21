Anadolu Efes deplasmanda Banvit'i devirdi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    deplasmanda Banvit'i devirdi

    Anadolu Efes deplasmanda Banvit'i devirdi

    3’üncü hafta karşılaşmasında Banvit evinde ’e 86-62 yenildi.

    3'üncü hafta karşılaşmasında Banvit evinde 'e 86-62 yenildi.

    Mücadeleye her iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes ilk çeyrekte Motum ve Beaubois ile etkili olurken Banvit ise Perez ve Thornton'un ellerinden sayılar buldu. İlk çeyreği konuk ekip 22-18 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte Banvit'in top kayıpları sonrası hücumdaki şanslarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, aradaki farkı açtı ve soyunma odasına 40-30 üstün gitti.

    Üçüncü çeyreğe de Anadolu Efes hızlı başlarken, Beaubois'in elinden bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkardı: 34-48. Banvit'in farkı azaltma çabalarına karşı direnç gösteren ekibi, final çeyreğine 63-51'lik skor avantajıyla başladı.

    Final periyodunda da Banvit, hücumlarının büyük bir kısmından boş dönünce Anadolu Efes skor sayı üretmeye devam etti ve parkeden 86-62 galip ayrıldı.

    SALON: Kara Ali Acar
    HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar
    BANVİT: Sedat, Perez 16, Thornton 4, İsmail 4, Oliver 11, Morgan 12, Rıdvan 3, Metehan, Bircevic 4, Şehmuz 6, Ragıp 2
    ANADOLU EFES: Beaubois 16, Doğuş 5, Metecan 2, Birkan 4, Onuralp 2, Motum 18, Sertaç 2, Ahmet 5, Micic 6, Ömer 5, Dunston 16, Simon 5
    1'İNCİ PERİYOT: 18-22
    İLK YARI: 30-40
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-63

    1. 21.10.2018 19:58
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