Jason Rich Beşiktaş’ta – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaş’ta

    Jason Rich Beşiktaş’ta

    , ABD'li basketbolcu 'i kadrosuna kattı.

    , ABD'li basketbolcu 'i kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. 1,91 metre boyundaki Jason Rich, geçen sezonu ligi ekiplerinden Scandone Avellino'da tamamlamıştı.

    1. 18.10.2018
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