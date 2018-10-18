Daçka, CSKA deplasmanında! – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Daçka, CSKA deplasmanında!

    Daçka, CSKA deplasmanında!

    Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 3. hafta karşılaşmasında bugün Rus ekibi 'ya konuk olacak.

    Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 3. hafta karşılaşmasında bugün Rus ekibi 'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılar, ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. CSKA ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. CSKA SINAVINDA
    DAR

    1. 18.10.2018
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