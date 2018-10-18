Daçka, CSKA deplasmanında!

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında bugün Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılar, ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. CSKA ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. CSKA SINAVINDA

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