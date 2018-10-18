Daçka, CSKA deplasmanında!
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında bugün Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında bugün Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı maç 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılar, ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. CSKA ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. CSKA SINAVINDA
DAR
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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