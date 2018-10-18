CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen: 79-75
THY Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 79-75 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 79-75 mağlup oldu.
SALON: Megasport
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Benjamin Jimenez, Mario Majkic
CSKA MOSKOVA: De Colo 10, Peters 9, Ukhov, Antonov, Rodrigues 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hackett 4, Kurbanov 13, Hines 8, Hunter 6
DARÜŞŞAFAKA: McCallum 14, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Kidd 15, Oğuz Savaş, Brown 9, Peiners 9, Diebler 7, Evans 4, Eric 15
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
İLK YARI: 31-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-48
5 FAUL ALAN: 39.43 McCallum (Darüşşafaka Tekfen)
- 18.10.2018 23:49
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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