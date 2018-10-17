Yok artık Stephen Curry! – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yok artık !

    Yok artık <a href="/index/stephen-curry?id=2fe7d953-6f87-4e3e-baa9-fad62451bd21" class="" rel="tag">Stephen Curry</a>!

    ’de forma giyen yıldız isimlerin yıllık ücretleri ortaya çıktı. G.S.Warriors’ta oynayan ’nin 37.5 milyon dolarla listede ilk sırayı aldığı açıklandı

    Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu 'de yıldız isimlerin kazançları ortaya çıktı. Listede ilk sırayı Golden State Warriors'ta forma giyen 'nin aldığı açıkladı. ABD'li yıldızın yıllık 37.5 milyon dolar kazandığı öğrenildi. Curry'yi 35.6'şar milyon dolar ile Oklahama'dan Russel Westbrook, Lakers'a transfer olan LeBron James, Houstan Rockets'tan da Chris Paul ve James Harden takip ediyor.

    1. 17.10.2018
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