Yok artık Stephen Curry!
NBA’de forma giyen yıldız isimlerin yıllık ücretleri ortaya çıktı. G.S.Warriors’ta oynayan Stephen Curry’nin 37.5 milyon dolarla listede ilk sırayı aldığı açıklandı
Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA'de yıldız isimlerin kazançları ortaya çıktı. Listede ilk sırayı Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry'nin aldığı açıkladı. ABD'li yıldızın yıllık 37.5 milyon dolar kazandığı öğrenildi. Curry'yi 35.6'şar milyon dolar ile Oklahama'dan Russel Westbrook, Lakers'a transfer olan LeBron James, Houstan Rockets'tan da Chris Paul ve James Harden takip ediyor.
- 17.10.2018
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