Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    <a href="/index/darussafaka-tekfen?id=0cde8433-6b07-4ef9-8e5e-cd05c80f62bd" class="" rel="tag">Darüşşafaka Tekfen</a>, <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> deplasmanında

    Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 3. hafta maçında yarın ile karşılaşacak

    Basketbol Takımı, 3. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi 'ya konuk olacak.

    Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

    Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon 'e 109-93 yenilen , ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.

    ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.

    1. 17.10.2018 09:49
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