Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında
Yeşil-siyahlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.
CSKA Moskova ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.
- 17.10.2018 09:49
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
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