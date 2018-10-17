Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlılar, organizasyonda geride kalan 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. İlk maçında son şampiyon Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci müsabakasında da Buducnost VOLI'yi 71-63 mağlup etti.

CSKA Moskova ise ligde bu sezon yaptığı 2 maçtan da galip ayrıldı. Organizasyona Barcelona Lassa'yı 95-75 yenerek başlayan Rus temsilcisi, ikinci maçında ise Maccabi FOX'a 89-86 üstünlük kurdu.