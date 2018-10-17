Anadolu Efes’in rakibi Zalgiris – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’in rakibi Zalgiris

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>’in rakibi Zalgiris

    'nde temsilcimiz , bugün Zalgiris'i konuk edecek.

    'nde temsilcimiz , bugün Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. Bu arada maç, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak. Karşılaşamya pembe kıyafetleriyle gelecek kadın taraftarlar ise bilet ücreti ödemeyecek.

    1. 17.10.2018
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