Anadolu Efes’in rakibi Zalgiris
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Zalgiris'i konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. Bu arada maç, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak. Karşılaşamya pembe kıyafetleriyle gelecek kadın taraftarlar ise bilet ücreti ödemeyecek.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
Anadolu Efes’in rakibi Zalgiris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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