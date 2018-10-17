Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. Bu arada maç, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak. Karşılaşamya pembe kıyafetleriyle gelecek kadın taraftarlar ise bilet ücreti ödemeyecek.