Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya deplasmanında – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    , deplasmanında

    Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda 'nın Neptunas ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

    Grubun ilk haftasında siyah-beyazlı takım, Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a 78-70, Neptunas ise İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna'ya 83-78 mağlup oldu.

    1. 16.10.2018 10:41
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