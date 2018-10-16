Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya deplasmanında
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Neptunas ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grubun ilk haftasında siyah-beyazlı takım, Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a 78-70, Neptunas ise İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna'ya 83-78 mağlup oldu.
- 16.10.2018 10:41
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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