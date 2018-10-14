FIBA Genel Sekreteri Baumann vefat etti
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, 51 yaşında hayatını kaybetti.
FIBA'dan yapılan açıklamada, Baumann'ın 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları için bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeleri arasında da yer alan Baumann, 2002'den bu yana FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.
- 14.10.2018 14:50
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