FIBA Genel Sekreteri Baumann vefat etti – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Baumann vefat etti

    FIBA Genel Sekreteri Baumann vefat etti

    Uluslararası Basketbol Federasyonu () , 51 yaşında hayatını kaybetti.

    'dan yapılan açıklamada, Baumann'ın 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları için bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeleri arasında da yer alan Baumann, 2002'den bu yana FIBA olarak görev yapıyordu.


    1. 14.10.2018 14:50
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