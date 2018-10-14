Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, mental anlamda bu akşam hazır olmadıklarını aktararak, "İki gün içinde basketbolu unutmadık. Bu denli bir hücum performansını bu şekilde açıklıyorum. Darüşşafaka Tekfen, galibiyeti hak etmişti. Onlar iyi mücadele ettiler, savunmada iyiydiler. Kötü oynadığımız maçı kaptığımız toplarla, kaos basketboluyla kazandık." diye konuştu.

Her maç hücumda böyle oynayamayacaklarını belirten Ataman, "Savunmada böyle oynamalıyız. Bireysel performanslar bugün çok düşüktü. Darüşşafaka son derece dinamik, sert, akıllı bir oyun oynadı. Onlar hak etti ama sonunda kazanan biz olduk." ifadelerini kullandı.

ÇAKI: "SAVUNMADA YAPTIĞIMIZ HATALARLA MAÇI KAYBETTİK"

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı, son bölümde yaptıkları hatalarla karşılaşmayı kaybettiklerini ifade etti.

İlk yarı iyi mücadele ettiklerini anlatan Çakı, "Ancak devreyi geride kapattık. İkinci yarı iyi bir reaksiyon verdik. Dördüncü periyodun ilk 5 dakikasını iyi oynadık. Son bölümde kaçırdığımız atışlar ve savunmada yaptığımız hatalarla maçı kaybettik. Bu seviyede bir oyun oynadıktan sonra yapılmaması gereken hatalar yapıldı." şeklinde konuştu.

Takım olarak çok üzgün olduklarını vurgulayan Çakı, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi oynayıp sonunda kazanamamak oldukça yıkıcı. İşimizin bir parçası da bu durumu yönetmek. Bu maçın iyi yönlerini alıp, salı günü sahamızda oynayacağımız ilk THY Avrupa Ligi maçına hazırlanacağız."