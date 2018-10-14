Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 75-72 yendi.

Bu sonuçla, Anadolu Efes ligdeki 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, konuk ekip ise 2. kez mağlup oldu.

Mücadeleye hücumda etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, Oğuz Savaş'ın üst üste attığı orta mesafe basketlerle 6. dakikaya 15-10 üstün girdi. Yeşil-siyahlılar, kenardan oyuna dahil olan McCallum'un tempolu oyunuyla Anadolu Efes karşısında 7. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 11-21. Konuk ekip, arka arkaya top kayıpları yapan rakibi önünde ilk çeyreği, 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyot, düşük tempoda başladı. Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin başında boyalı alanı savunmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında 14. dakikaya 32-26 önde girdi. Lacivert-beyazlılar, Micic'in oyuna ağırlığını koymasıyla ilk yarının bitimine 1 dakika 24 saniye kala beraberliği yakaladı: 42-42. Micic'in serbest atış noktasından kaydettiği sayılarla 44-42 öne geçen Anadolu Efes, soyunma odasına da bu skorla üstün gitti.

İkinci yarıya Kartal Özmızrak'ın peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikaya 50-44 önde geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlerle geçilirken konuk ekip, hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan Anadolu Efes karşısında 28. dakikayı 58-51 üstünlükle bitirdi. Darüşşafaka Tekfen, iç ve dış atışlarda düşük yüzdeyle oynayan lacivert-beyazlılar önünde son periyoda 60-53 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Sertaç Şanlı'nın kritik atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Anadolu Efes, savunmada tempoyu yakalayamayınca Darüşşafaka Tekfen karşısında 33. dakikayı 64-57 geride kapattı. Lacivert-beyazlılar, yaklaşık 3 dakika isabetsiz atışların yapıldığı mücadelede, Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 38. dakikada farkı 4'e indirdi: 64-68. Bitime 1 dakika 24 saniye kala Micic'in üç sayılık basketiyle tempoyu artıran ev sahibi ekip, ardından kazanılan topta Simon'un orta mesafeden kaydettiği atışla 71-70 öne geçti. Son bölümde taraftarının da desteğini arkasına alan lacivert-beyazlılar, hücumda bir kez daha Micic'le sayı buldu ve maçın bitimine 16 saniye kala 73-70'lik üstünlüğü yakaladı. Üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı 75-72 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu

Anadolu Efes: Doğuş Balbay, Micic 28, Simon 5, Moerman 10, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Birkan Batuk, Ahmet Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 8, James Metecan Birsen 2, Larkin 13

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 13, Kidd 14, Peiners 18, Evans 3, Oğuz Savaş 13, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Eric 7, Muhammed Baygül, McCallum 4

1. Periyot: 20-26

Devre: 44-42

3. Periyot: 53-60