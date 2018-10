Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days EuroCup C Grubu 2. maçında Ankara'da Valencia Basket Takımı'nı ağırladı. Mücadele konuk takımın 72-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından 24 takımın mücadele vereceği EuroCup'a davet edildi. Euroleague'le birlikte Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup'a davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı, Ankara'da İspanya ekibi Valencia Basket Takımı'nı ağırladı. İlk periyota iyi gibi başlayan Telekom ilk 10 dakikayı 17-10 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı da 38-31 önde tamamladı. İkinci yarıya kötü başlayan Telekom 3. periyot sonucunda 55-49'luk skorla geriye düştü. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.



Salon: Ankara

Hakemler: Damir Javor xx, Mehdi Difallah xx, Uros Obrknezevic xx

Türk Telekom: Sylven Landesberg xx 16, Polat Kaya xx 6, Can Akın xx, Yunus Sonsırma xx 3, Ender Arslan xx 9, Kaya Peker xx 2, Serhat Çetin xx 3, Metin Türen xx, Nusret Yıldırım xx, Kenny Gabriel xx 15, Terrance Campbell xx 13, Vladimir Stimac xx 6

Başantrenör: Burak Gören

Valencia Basket: Sergi Garcia xx, Alberto Abalde xx 8, Sam Van Rossom xx 8, Will Thomas xx 16, Mike Tobey xx 3, Bojan Dubljevic xx 12, Guillem Vives xx 4, Matt Thomas xx 13, Joan Sastre xx 3, Aaron Doornekamp xx 5, Jon Galarza xx, Soler xx

Başantrenör: Jaume Ponsarnau

1. Periyot: 17-10 (Türk Telekom lehine)

Devre: 38-31 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 49-55 (Valencia Basket lehine)