Obradovic: "Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız" – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Obradovic: "Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız"

    Obradovic: "Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız"

    , THY ilk hafta maçında ile yarın saat 20.45'te ve 'nda mücedele edecek.

    , THY ilk hafta maçında ile yarın saat 20.45'te ve 'nda mücedele edecek. Sarı-lacivertli ekipte başantrenör ve karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

    'nın tempolu bir oyun oynadığına vurgu yapan ve taraftarlardan salonu doldurmalarını beklediğini ifade eden Obradovic, "Gran Canaria, EuroLeague'deki yeni ekiplerden biri. Çok spesifik bir basketbol oynuyorlar. Koç Salva Maldonado'yu çok yakından tanıyorum, benim ACB'de çalıştığım dönemlerde kendisi de bu ligde görev yapıyordu. Karşılaşmanın nasıl bir şekilde seyredeceğini kesinlikle anlamamız gerekiyor. Savunmada agresif olmaya ve hücumda da tempo yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla sayıda üç sayılık atış kullanıyorlar. Tüm bunlardan hareketle söyleyebilirim ki çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. EuroLeague'de her takıma karşı olduğu gibi onlara da büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımız olması nedeniyle bu maçta taraftarlarımızın salonu doldurmalarını ve takımımıza yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

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    Fenerbahçe'ye bu yaz dahil olan ve kariyerinin ilk EuroLeague mücadelesinde boy gösterecek ise "EuroLeague'de ilk kez forma giyecek olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Elbette evimizde oynayacağımız ilk karşılaşmayı kazanabilmeyi çok istiyorum. Bence bu sezondan ne beklememiz gerektiğini gösteren, çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdik. Fakat normal sezon çok daha yoğun ve zorlu olacaktır. İlk maça hazır olabilmek adına çok çalışıyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

    1. 11.10.2018 18:04
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