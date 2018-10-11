İBB deplasmanda Lulea'ya kaybetti!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), deplasmanda İsveç'in Lulea takımına 78-73 yenildi.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), deplasmanda İsveç'in Lulea takımına 78-73 yenildi.
Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 geride kapatan konuk takım, soyunma odasına da 38-33 geride gitti.
Rakibini 11 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 53-49 üstün tamamlayan İBB, son periyotta geriye düştü ve salondan 78-73 mağlup ayrıldı.
İlk maçı 87-50 kazanan İBB, tur atlayarak grup aşamasına kalma hakkını elde etti.
İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Spirou Basket (Belçika) ve Donar Groningen'le (Hollanda) mücadele edecek.
- 10.10.2018 22:20
- Güncelleme: 11.10.2018 01:14
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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