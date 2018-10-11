Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti.
26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum."
- 10.10.2018 22:29
- Güncelleme: 11.10.2018 01:13
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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