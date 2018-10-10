TOFAŞ, seyircisi önüne çıktığı ilk maçında Arka Gdynia'yı ikinci yarıdaki iyi oyunuyla mağlup etti.



7Days EuroCup'ta B Grubu'nda çıktığı ilk maçta deplasmanda Alba Berlin'e kaybeden TOFAŞ, ikinci hafta mücadelesinde evinde Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı ağırladı. Bu sezon ilk kez evinde seyircisinin önüne çıkan TOFAŞ, mücadeleye Kenny Kadji'nin basketiyle başladı. İlk çeyrek boyunca boyalı alana hücum eden ve Kadji'nin yanı sıra Weems ve Garrett'tan da skor katkısı alan TOFAŞ, ilk periyodu 18-14 önde bitirdi. İkinci çeyrek karşılıklı sayılar ile geçerken TOFAŞ'ta Kadji ve Weems, Arka Gdynia'da ise Bostic ve Upshawa takımlarının skor yüklerini çekti. Devrenin bitimine 9 saniye kala Weems'in üç sayılık isabeti TOFAŞ'ı 44-41'lik üstünlüğe taşırken, bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.



İkinci yarıya iyi başlayan TOFAŞ savunma sertliğini artırırken rakibini de top kayıplarına zorladı. Garrett ve Withey'nin elinden basketler bulan TOFAŞ böylelikle 14-0'lık bir seri yakalarken 23'üncü daikada skoru 50-41'e çekti. Ancak Upshaw ve Wyka ile dış atış isabeti bulan konuk ekip farkı eritti. Karşılıklı sayılar sonrası dış atışlardan etkili olan Arka Gdynia, kısa oyuncuları Szubarga ve Dulkys'ten bulduğu 3 sayılık isabetle sonucu lehine çevirdi ve final periyoduna 57-58'lik skor avantajıyla girdi. Kader çeyreğine taraftar desteğini arkasına alarak başlayan TOFAŞ, Kadji'nin skorer oyunuyla yeniden rüzgarı arkasına aldı ve tekrar öne geçtiği maçta Weems'in basket-faul sayısıyla 36'ncı dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 76-66.

Kalan dakikalarda iyi oyununu sürdüren TOFAŞ parkeden 96-79'luk skorla galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından TOFAŞ, bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini alırken Arka Gdynia ise ikinci mağlubiyetini aldı.



SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Moritz Reiter, Jordi Aliaga

TOFAŞ: Diante Garrett (23), Sammy Mejia (5), Demonte Harper (7), Kyle Weems (16), Kenny Kadji (27), Barış Ermiş (6), Jeff Withey (8), Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (4), Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar

ARKA GDYNIA: Josh Bostic (19), Krzysztof Szubarga (11), Marcel Ponitka (6), Robert Upshaw (14), Dariusz Wyka (3), James Florence (12), Mikolaj Witlinski (3), Adam Lapeta (2), Jakub Garbacz, Deividas Dulkys (9), Grzegorz Kaminski

1.PERİYOT: 18-14

DEVRE: 44-41

3.PERİYOT: 57-58