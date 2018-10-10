Telekom’un kritik sınavı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Telekom’un kritik sınavı

    Telekom’un kritik sınavı
    ULEB 'ndaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e mağlup olan , bugün de kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Başkent ekibi, Spor Salonu'nda oynanacak müsabakada İspanyol temsilcisi 'yı ağırlayacak. Tivibuspor 2'den yayınlanacak olan bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
    1. 10.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Telekom’un kritik sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN