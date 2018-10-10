Süper Lig'de mücadele edecek olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, oyuncuları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Takımın ana sponsorlarından 41 Burda Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammed Öztürk, Basketbol Şube Sorumlusu Emre Ercanlı, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik ekibi ve sporcular katıldı. Basın toplantısında konuşan İzmit Belediyespor Başkanı Muhammed Öztürk, İzmit Belediyesi'nin destekleri ile Süper Lig'de şampiyonluk için çabalayacaklarını söylerken, takım antrenörü Mert Köprücü ve takım kaptanı Ceyda Kozlu da Kocaeli'nin kendilerine destek vermesini istedi.

Süper Lig'de mücadele verecek olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın tanıtım toplantısına katılan Başkan Doğan, sporcularla yakından ilgilenerek, kendi kariyerlerinin yanında çok önemli bir hedef için çabaladıklarını söyledi.



BAŞKAN DOĞAN: "TÜRKİYE'NİN MARKA BELEDİYESİNİN ADI ALTINDASINIZ"

Toplantıda konuşan Başkan Doğan, "Bir skor için, derece için değil, toplumların ve nesillerin daha sağlıklı olması için sporu düşünüyoruz. Bir çocuk hekimi olduğum için bunu tıbben de çok iyi bilen biri olarak spor ve sporcu bir belediyeyiz. Aslında bu bizim genlerimizde geliyor. Sporu, sporcuyu çok seven ve bu anlamda da Cumhuriyet tarihinde spora en bonkör desteğin verildiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde İzmit Belediyesi de yerini almalıydı. Kocaeli'de süper liglere iki takım çıkartmayı başardık. Biri kadın basketbol takımımız, diğeri ise serbest güreş takımımız. Çok geçmez Süper Lig'de Kocaelipor da olur. Kocaeli Türkiye'nin şampiyonudur. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta şampiyonken sporda da aşağısı kurtarmaz. Siz, çok önemli bir misyon ve hedef için buradasınız. Türkiye'nin marka olan belediyesi adı altındasınız, bunu unutmayın. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da birçok alanda sözü geçen bir marka ve şehirdesiniz. Bu bir bütün olursa anlam kazanıyor. Ben de bunu siz de görüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.