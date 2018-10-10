İBB deplasmanda Lulea'ya kaybetti! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    deplasmanda Lulea'ya kaybetti!

    İBB deplasmanda Lulea'ya kaybetti!

    FIBA Erkekler 2. ön eleme turu rövanş maçında (), deplasmanda 'in Lulea takımına 78-73 yenildi.

    FIBA Erkekler 2. ön eleme turu rövanş maçında (), deplasmanda 'in Lulea takımına 78-73 yenildi.

    Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 geride kapatan konuk takım, soyunma odasına da 38-33 geride gitti.

    Rakibini 11 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 53-49 üstün tamamlayan İBB, son periyotta geriye düştü ve salondan 78-73 mağlup ayrıldı.

    İlk maçı 87-50 kazanan İBB, tur atlayarak grup aşamasına kalma hakkını elde etti.

    İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda , Spirou Basket () ve Donar Groningen'le () mücadele edecek.

    1. 10.10.2018 22:20
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