Banvit, Riesen'i rahat geçti – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Banvit, Riesen'i rahat geçti

    Banvit, Riesen'i rahat geçti

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi Riesen'i 89-76 yendi.

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi Riesen'i 89-76 yendi.

    Karşılaşmaya Banvit'in boş toplarını Waleskowski ve Martin ile değerlendirerek başlayan Alman ekibi 5. dakikaya 7-3 önde girdi. Hızlı hücumlarda boyalı alanda etkili olan konuk ekip Best, Klein, Martin ve Hill'in basketleriyle ilk periyodu 30-8 üstünlükle tamamladı.

    İkinci periyodun başında Martin ile dış atışlardan sayılar bulan konuk ekip, 12. dakikada 20 sayılık (14-34) fark yakaladı. Banvit, , Morgan, ve ile bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya düşürdü. (22-34) İlk yarıda son iki dakikaya girilirken 8-0'lık seri yakalayan Banvit 18. dakikada farkı 3 sayıya kadar düşürdü. (34-37) Metehan Akyel ve Morgan ile seriyi devam ettiren ve 38-37 öne geçen ev sahibi ekip, Vilder'in son saniye basketiyle soyunma odasına 39-38 geride girdi.

    İkinci yarıya Perez'in basketleriyle başlayan Banvit, 22. dakikayı 42-41 önde geçti. Ev sahibi takımın top kayıplarını Hill, Mbakwe ve Wilder ile değerlendiren MHP Riesen 25. dakikada skoru 47-48'e getirdi. Savunmasını sertleştiren ve pota altında etkili olan Banvit, Morgan, Perez ve ile bulduğu sayılarla 28. dakikaya 60-54 önde girdi. Rakibine fazla sayı imkanı vermeyen ev sahibi ekip son periyoda girerken farkı 7 sayıya çıkardı (68-61)

    Son çeyreğe Thornton, Perez ve Metehan Akyel'in basketleriyle başlayan Banvit, 34. dakikada 6-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya (76-66) çıkardı. Ev sahibi ekip etkili oyununu sürdürüp maçtan 89-76 galip ayrıldı.

    Banvit'te Morgan 27 ve Perez 14 sayıyla oynarken, MHP Riesen'de Martin 17, Best 13 sayıyla takımına katkı sağladı.

    Salon: Kara Ali Acar

    Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Rodasevic (Sirbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

    Banvit: Perez 14, Thornton 5, İsmail Cem Ulusoy 7, Ercan Osmani 6, Tolga Geçim 6, Morgan 27, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel 8, Bircevic 5, Ragıp Atar 3

    MHP Riesen: Crawford 7, Best 13, McCray 2, Klein 9, Radosavljevic, Waleskowski 9, Hill 5, Fintel 4, Martin 17, Mbakwe 4, Jallow 2, Wilder 4

    1. Periyot: 8-30

    Devre: 38-39

    3. Periyot: 68-61

    Beş faulle çıkan: 59.43 Walevskowski (MHP Riesen)

    1. 10.10.2018 22:23
    2. Güncelleme: 10.10.2018 22:24
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