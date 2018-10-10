Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti.
26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum."
- 10.10.2018 22:29
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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