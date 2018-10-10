Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bakan Kasapoğlu’ndan ’a tebrik mesajı

    Bakan Kasapoğlu’ndan <a href="/index/hatay-buyuksehir-belediyespor?id=4af9faf0-ab00-4fc0-9754-34fca295420a" class="" rel="tag">Hatay Büyükşehir Belediyespor</a>’a tebrik mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar ’nı kazanan ’u tebrik etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar 'nı kazanan 'u tebrik etti.

    26. Kadınlar 'nı 'yi 61-47 mağlup eden kazandı.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
    "Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum."

    1. 10.10.2018 22:29
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