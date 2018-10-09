Turuncu-lacivretli ekip, FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın İsveç ekibi Lulea'ya konuk olacak
Basketbol FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), 87-50 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın İsveç'te Lulea'yla karşılaşacak.
Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
İlk maçı 37 sayı farkla kazanan İBB, bu skor avantajını kullanarak rakibi önünde tur atlayıp, grup aşamasına kalabilmek için mücadele verecek.
İstanbul temsilcisi, turu geçmesi durumunda D Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Spirou Basket (Belçika) ve Donar Groningen'le (Hollanda) mücadele edecek.
- 9.10.2018 11:08
-
Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Başakşehir’den, "ezdiklerine" dair bir açıklama yapılmadı Syn. Başkan ! Müsterih olun ve pusulayı kaybetmeyin !
-
İslam Slimani Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Cezayir’li oyuncunun millî takimiyla ilgili probleminden bize ne ? "Kumpas" konusunda düsüncesini yazmak isteyen, burayamı yazacak ?
-
Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki!
Toplam 5
Yorum
sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İsveç deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.