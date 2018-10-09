Turuncu-lacivretli ekip, FIBA Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın İsveç ekibi Lulea'ya konuk olacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Büyükşehir Belediyespor, deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İsveç deplasmanında

    Turuncu-lacivretli ekip, FIBA 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın ekibi Lulea'ya konuk olacak

    FIBA 2. ön eleme turunda Büyükşehir Belediyespor (), 87-50 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın 'te Lulea'yla karşılaşacak.

    Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

    İlk maçı 37 sayı farkla kazanan İBB, bu skor avantajını kullanarak rakibi önünde tur atlayıp, grup aşamasına kalabilmek için mücadele verecek.

    İstanbul temsilcisi, turu geçmesi durumunda D Grubu'nda , Spirou Basket () ve Donar Groningen'le () mücadele edecek.

    1. 9.10.2018 11:08
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