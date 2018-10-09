Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen'i ağırlayacak.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.
Turuncu yeşilliler, bu önemli maçı taraftarının desteğiyle kazanıp, Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, Avrupa'da bugüne kadar çıktığı 177 maçta, 101 galibiyet, 75 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 9.10.2018 09:41
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 2
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Toplam 5
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
Banvit'in konuğu MHP Riesen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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