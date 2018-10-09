Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen'i ağırlayacak.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'in konuğu Riesen

    Banvit'in konuğu MHP Riesen

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden , A Grubu'ndaki ilk maçında yarın temsilcisi Riesen'i ağırlayacak.

    Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

    Turuncu yeşilliler, bu önemli maçı taraftarının desteğiyle kazanıp, Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren , Avrupa'da bugüne kadar çıktığı 177 maçta, 101 galibiyet, 75 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    1. 9.10.2018 09:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit'in konuğu MHP Riesen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN