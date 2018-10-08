Zafer Efes'in
Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray’ın son saniyeye kadar direndiği maçta son sözü Ataman’ın öğrencileri söyledi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde günün maçı Sinan Erdem'de oynandı. Taraftarı önünde Anadolu Efes'i konuk eden Galatasaray, rakibine 73-70'le boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar, son saniyeye kadar rakibine direnirken, son sözü lacivert-beyazlılar söyledi.
Efes, ilk periyotta 11 fark yaptı. 2. çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan G.Saray, soyunma odasına 32-28 geride girdi. Konuk takım 3. periyotta farkı açarken, son çeyrek müthiş çekişmeye sahne oldu. Cimbom, daha fazla sayı üretmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı.
SAVUNMALAR ÖNE ÇIKTI
Efes, ilk periyotta 11 fark yaptı. 2. çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan G.Saray, soyunma odasına 32-28 geride girdi. Konuk takım 3. periyotta farkı açarken, son çeyrek müthiş çekişmeye sahne oldu. Cimbom, daha fazla sayı üretmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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