Zafer Efes'in – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Zafer Efes'in

    Zafer Efes'in

    Taraftar desteğini arkasına alan ’ın son saniyeye kadar direndiği maçta son sözü Ataman’ın öğrencileri söyledi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde günün maçı Sinan Erdem'de oynandı. Taraftarı önünde 'i konuk eden , rakibine 73-70'le boyun eğdi. Sarı-kırmızılılar, son saniyeye kadar rakibine direnirken, son sözü lacivert-beyazlılar söyledi.

    SAVUNMALAR ÖNE ÇIKTI


    Efes, ilk periyotta 11 fark yaptı. 2. çeyrekte sert savunmasıyla öne çıkan G.Saray, soyunma odasına 32-28 geride girdi. Konuk takım 3. periyotta farkı açarken, son çeyrek müthiş çekişmeye sahne oldu. Cimbom, daha fazla sayı üretmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı.
    1. 8.10.2018
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