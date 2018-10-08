Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında OGM Ormanspor, yarın Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle karşılaşacak.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    FIBA Kadınlar başlıyor

    FIBA Kadınlar <a href="/index/avrupa-kupasi?id=3f4ecc11-4eb3-4b35-94e8-5041ef12a948" class="" rel="tag">Avrupa Kupası</a> başlıyor

    FIBA Kadınlar ön eleme turu ilk maçında Ormanspor, yarın Polonya'nın ekibiyle karşılaşacak.

    FIBA Kadınlar ön eleme turu ilk maçında Ormanspor, yarın Polonya'nın ekibiyle karşılaşacak.

    Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu maçın rövanşı ise 12 Ekim Cuma günü Polonya'nın Gdynia kentinde yapılacak. Ormanspor, rakibini elemesi durumunda FIBA Kupası'nda gruplara kalacak.

    AVRUPA'DA İLK HEYECAN
    OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Ahmet İpek, yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele edeceklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

    FIBA Kadınlar 'nda ön elemeyi geçerek gruplara kalmayı hedeflediklerini dile getiren İpek, "OGM Ormanspor ilk kez Avrupa'ya çıkıyor. Bundan dolayı heyecanlıyız. Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Gruplara kalmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

    Başantrenörlük görevine eski milli takım çalıştırıcılarından Alper Durur'u getirdiklerini hatırlatan İpek, "Hocamızla Avrupa'da gruplara kalmayı hedefleyen bir takım oluşturduk. Takımımıza inanıyoruz. İyi sonuçlar alacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

    İpek, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayarak, "İlk 5'e oynayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu, kadromuz da buna yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 8.10.2018 09:47
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