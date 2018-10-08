Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası’ndan sonra Kepez Cup için gittiği Antalya’dan döndü.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Basket ’a katıldı

    <a href="/index/denizli?id=3f7f23c4-c8b3-4ce3-bcbe-62b05d65dfbe" class="" rel="tag">Denizli</a> Basket <a href="/index/kepez-cup?id=587b0025-0804-43c6-9e26-f5859b1d3578" class="" rel="tag">Kepez Cup</a>’a katıldı

    , ’de düzenlenen ’ndan sonra için gittiği ’dan döndü.

    Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde temsilcisi olarak yer alan , sezon öncesi katıldığı hazırlık turnuvalarında boy göstermeye devam ediyor. 'de düzenlenen 'nın ardından için 'ya giden Basket evine döndü.

    PAÜ Spor Kompleksi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Takımının Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Öncelikle bu güzel organizasyona bizleri davet eden 'a teşekkür ederim. Bizim için gayet kaliteli bir turnuva oldu. İlk maçımızı ile oynadık, istediklerimizi yaptık ve kazandık. İkinci maçımızı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile oynadık. Savunma anlamında güzel işler yaptık. Hazırlık turnuvaları kendimizi görmemiz için bizlere güzel bir fırsat sunuyor. Artılarımızı eksilerimizi görüyoruz. Önümüzde Denizli'de düzenleyeceğimiz bir hazırlık turnuvası var. Bu maçlarda vites yükselteceğiz" ifadelerine yer verdi.

    1. 8.10.2018 14:50
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