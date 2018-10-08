Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde Denizli temsilcisi olarak yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon öncesi katıldığı hazırlık turnuvalarında boy göstermeye devam ediyor. İzmir'de düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası'nın ardından Kepez Cup için Antalya'ya giden Denizli Basket evine döndü.

PAÜ Spor Kompleksi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımının Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, "Öncelikle bu güzel organizasyona bizleri davet eden Kepez Belediyespor'a teşekkür ederim. Bizim için gayet kaliteli bir turnuva oldu. İlk maçımızı Kepez Belediyespor ile oynadık, istediklerimizi yaptık ve kazandık. İkinci maçımızı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile oynadık. Savunma anlamında güzel işler yaptık. Hazırlık turnuvaları kendimizi görmemiz için bizlere güzel bir fırsat sunuyor. Artılarımızı eksilerimizi görüyoruz. Önümüzde Denizli'de düzenleyeceğimiz bir hazırlık turnuvası var. Bu maçlarda vites yükselteceğiz" ifadelerine yer verdi.