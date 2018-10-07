Derbi Fener'in
Basketbol Ligi’nde sezonun ilk derbisini kazanan sarı-lacivertlilerdi. Beşiktaş’ı konuk eden Obradovic’in öğrencileri, müthiş çekişmeye sahne olan karşılaşmada galip geldi
Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide zafer Fenerbahçe'nin oldu. Taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk eden sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada galibiyete uzandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyodu 18-16 önde kapatırken, soyunma odasına da 38-35 üstün girdi. En çok sayı atılan 3. çeyrek ise büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki taraf da 23'er sayı üretti. Son periyotta sert savunma yapan Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı. Dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Gaziantep: 62-63, Karşıyaka-Tofaş: 55-82.
MAÇIN ADAMI SLOUKAS?
Derbide en çok sayı üreten isim Sloukas'tı. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı, Beşiktaş potasına 16 sayı gönderdi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynayan tecrübeli basketbolcu, 3 ribaunt aldı, 4 de asist yaptı.
OBRA: DAHA İYİ OLMALIYIZ
F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, maçın ardından öğrencilerine mesaj gönderdi. Beşiktaş karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Sırp hoca, "Ancak ligde ve Avrupa'da zorlu maçlar oynayacağız ve daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Derbi Fener'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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