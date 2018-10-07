Tahincioğlu Erkekler Basketbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan derbide zafer Fenerbahçe'nin oldu. Taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk eden sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada galibiyete uzandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyodu 18-16 önde kapatırken, soyunma odasına da 38-35 üstün girdi. En çok sayı atılan 3. çeyrek ise büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki taraf da 23'er sayı üretti. Son periyotta sert savunma yapan Fenerbahçe, sezona galibiyetle başladı. Dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Darüşşafaka-Gaziantep: 62-63, Karşıyaka-Tofaş: 55-82.



MAÇIN ADAMI SLOUKAS?



Derbide en çok sayı üreten isim Sloukas'tı. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı, Beşiktaş potasına 16 sayı gönderdi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrolü oynayan tecrübeli basketbolcu, 3 ribaunt aldı, 4 de asist yaptı.



OBRA: DAHA İYİ OLMALIYIZ



F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, maçın ardından öğrencilerine mesaj gönderdi. Beşiktaş karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Sırp hoca, "Ancak ligde ve Avrupa'da zorlu maçlar oynayacağız ve daha iyi olmak zorundayız" diye konuştu.