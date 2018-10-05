TBF'den Trabzonspor açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını kendilerine bildirdiğini açıkladı. Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecek.
"Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir."
- 5.10.2018 17:20
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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