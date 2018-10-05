TBF'den Trabzonspor açıklaması – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'den açıklaması

    <a href="/index/tbf?id=ef7a0ae1-dc43-442d-bd1e-be6f0703161f" class="" rel="tag">TBF</a>'den <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> açıklaması

    Türkiye Federasyonu (), Kulübü'nün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını kendilerine bildirdiğini açıkladı. ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecek.

    , Kulübü'nün ligden çekilme kararının federasyona ulaştığını açıkladı. Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    " Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir."
    1. 5.10.2018 17:20
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