Pınar Karşıyaka'da Henry ilk hafta yok – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'da Henry ilk hafta yok

    Pınar Karşıyaka'da Henry ilk hafta yok

    'nde sezonun ilk haftasında cumartesi günü Tofaş'ı ağırlayacak olan , maça yeni transferlerinden 'den yoksun çıkacak.

    'nde sezonun ilk haftasında cumartesi günü Tofaş'ı ağırlayacak olan , maça yeni transferlerinden 'den yoksun çıkacak.

    Çin Ligi'nde forma giydiği için yeşil-kırmızılı ekibin sezon öncesi hazırlıklarına katılamayan, bu hafta içinde gelmesi beklenen Henry, kulübe rahatsızlığı nedeniyle uçağı kaçırdığını bildirdi. Karşıyaka'nın daha önce takıma katılışı geciktiği için sözleşmesi gereği 20 bin dolar ceza kestiği oyuncunun durumu takip edilecek.

    Yeşil-kırmızılılar, tecrübeli şutör guardla ilgili, "Yeni transferimiz Sek Henry, ülkesi Amerika'da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırmıştır. Sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun ilerleyen günlerde takımımıza katılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
    Karşıyaka, sezon başında ABD'li uzun forvet Antonio Campbell'den 'ye gelişini sürekli bahanelerle ertelediği için vazgeçip yerine Kameron Chatman'ı etmişti.

    1. 4.10.2018 11:55
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