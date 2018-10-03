TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Alba Berlin deplasmanında aldıkları yenilginin takıma bir şeyler öğreteceğini belirterek, "Umarım önümüzdeki iç saha maçımızda oyun karakterimizi ve özgüvenimizi sahaya yansıtırız" dedi.

7Days EuroCup B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Alba Berlin'e 107-91 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li oyuncu Demonte Harper, karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Alba Berlin'i tebrik ederek başlayan deneyimli çalıştırıcı, Alman temsilcisini ligde hafta sonu oynadıkları maçta takip ettiklerini hatırlatarak, "Alba Berlin o gün de, bize karşı da iyi bir oyun oynadı. Kendi açımızdan bakacak olıursak; biz yeni bir takımız ve hazırlık kampından gelmemize rağmen henüz oyun karakterimizi bulmuş değiliz. İyi savunma ve iyi bir yarı saha hücumunu oturtmaya çalışıyoruz. Fakat bugün özellikle birinci ve dördüncü periyotta savunmada çok kötüydük. Çoğu bireysel olan bu savunma hataları da oyunun özetini çıkarıyor. Back-door cut ve hücum ribaundlarının yarattığı ikinci şans sayılarının yanında 21 kez de top kaybetmişiz. Bu çok fazla. Beraber oynamayı öğrenmeliyiz" şeklinde konuştu.

Zorlu bir grupta mücadele verdiklerini ifade eden Ene, "Maçın üçüncü çeyreğinde skorlar dengeli gidiyordu fakat dördüncü çeyrekte 16 sayılık fark oldu. Bu da bizim zayıflığımızı gösterdi. İyi momentum yakaladığımız üçüncü çeyrekte daha iyi oynamamızı beklerdim. Güçlü bir takıma karşı oynadık ve bu yenilgi bize bir şeyler öğretecek. Umarım önümüzdeki iç saha maçımızda oyun karakterimizi ve özgüvenimizi sahaya yansıtırız" dedi.

DEMONTE HARPER: ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncularından Demonte Harper ise zamanla daha iyi olacaklarını söyledi. Yeni oyunculardan kurulu yeni bir takım olduklarını dile getiren Harper, "Halen birbirimizin nasıl oynadığını öğreniyoruz. Alba Berlin ise bizden önce resmi maç oynadı. Bu maç ise bizim ilk resmi maçımızdı. Çok yetenekli bir takımız buradan daha yukarılarda olacağız. Çok daha fazla çalışacağız, rakiplerimizi izleyeceğiz, hatalarımızı izleyeceğiz ve daha iyi olacağız. Ben yalnızca takımın ihtiyacı olan şeyi yapmaya çalıştım. Takıma enerji vermeye çalıştım. Takımda her an skor yapabilecek oyuncular var. Ben de görevimi yapıp takıma skor katkısı verdim" diye konuştu.