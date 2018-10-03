Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, başkentte öğrencilerle bir araya geldi.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    başkentte öğrencilerle buluştu

    Hüseyin Beşok başkentte öğrencilerle buluştu

    Türkiye Basketbol Federasyonu () Yönetim Kurulu Üyesi , başkentte öğrencilerle bir araya geldi.

    Ankara 'de daha bilinir, konuşulur kılmak ve sorunlarına çözüm aramak amacıyla düzenlenen panele Beşok'un yanı sıra medya temsilcileri katıldı.

    Büyük Kolej'e karşı forma giydiğini hatırlatan Beşok, başkent ekibinin en kısa zamanda eski günlerine dönmesinden çok mutlu olacağını ifade etti.

    yönetimi olarak yabancı oyuncu sayısını düşürdüklerine dikkati çeken Beşok, bu uygulamanın olumlu karşılığını görmeleri durumunda sayıyı daha da düşürmeyi gündemlerine alabileceklerini dile getirdi.

    Federasyon yönetiminde, bir dönem basketbol oynamış önemli isimlerin yer aldığını vurgulayan Beşok, "Çok çalışarak bir yerlere geldik. Sizin gibi gençler basketbolu sevsin diye şimdi federasyonda elimizden geleni yapıyoruz. Umarım hepiniz bir sporla uğraşıyorsunuzdur. Yaptığınız sporu sevin ve çok çalışın. Bunu yaptığınızda karşılığını da alırsınız." diye konuştu.

    Bu arada, paneli takip edenler arasında yapılan oylamada, öğrencilerin büyük çoğunluğunun lisanslı spor yaptığı ve futbol değil de basketbolu sevdikleri görüldü.

    1. 3.10.2018 15:40
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