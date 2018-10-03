FİBA hakemi Bilicen’den hakemlere eğitim
FİBA hakemi Mehmet Bilicen, Hakkari’de hakem ve antrenörlere eğitim verdi.
FİBA hakemi Mehmet Bilicen, Hakkari'de hakem ve antrenörlere eğitim verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından değişen basketbol oyun kurallarını hakemlere anlatmak üzere görevli olarak Hakkari'ye gelen başarılı FİBA hakemi Mehmet Bilicen, kentteki hakem ve antrenörlere eğitim verdi.
Hakkari Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş, böyle başarılı bir hakemin Hakkari'ye gelerek eğitim vermesinin kendilerini için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Şimdiden yeni sezonda hakemlerimize, antrenörlerimize ve spor kulüplerimize başarılar dilerim" dedi.
- 3.10.2018 11:47
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Göster kendini Belhanda!
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU MEHMET feghouli şöyle alaka sağ kanat orjinli tek oyuncu sinan mı çıkıp oynasın maç içinde hiç birşey yapmıyor fegholi nin ölüsü sinandan iyi nokta
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Haaaaa haaAA Bu gece Fener maçı kaybederse Kulüp bence kapanır ki buda Fener e yakışır
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Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
Toplam 7
Yorum
nefret edilen fedailer aziz Aykut volkan emre tek amac azizi fedainin basını fenerbahceden koparmakdi başardılar kına yakin
FİBA hakemi Bilicen’den hakemlere eğitim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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