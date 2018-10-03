Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 65-62 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

İLK ÇEYREK: Fenerbahçe 15 - 17 Anadolu Efes

İLK YARI: Fenerbahçe 30 - 28 Anadolu Efes

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: Fenerbahçe 36 - 44 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes

MAÇTAN NOTLAR



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sarı lacivertli ekip ile oynadıkları mücadelede takımının başında yer aldı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle takımın Ankara'daki çalışmalarına geç katılan Ataman, dün düzenlenen basın toplantısına bu nedenle katılamamıştı.

KUPANIN SAHİBİ 2 SENEDİR FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

ANADOLU EFES YENİLENDİ

Geçtiğimiz sezona Velimir Perasovic ile başlayan, daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ne normal sezonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise yarı finalde veda etmesine karşın, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'yi mağlup ederek müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezon yalnızca takım kadrosunu değil, logosunu da yenileyen İstanbul ekibi, yabancılardan Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Brock Motum dışında tüm isimlerle yollarını ayırdı ve yeni bir kadroyla sezona start verdi.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu'nda takip etti. Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.



EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes, 2014-2015 sezonunda da finalde Pınar Karşıyaka'yı yenerek, 10. kupasını kazandı.

Fenerbahçe'nin 7 kupası var

Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit'i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırdı.

Galatasaray'ın iki kupası var

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.