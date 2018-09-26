Milliler turnuvaya veda etti! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Milliler turnuvaya veda etti!

    Milliler turnuvaya veda etti!

    2018 FIBA Dünya Şampiyonası Play-off maçında 'ya 78 - 61 mağlup olan A Milli Takımı, turnuvaya veda etti.

    A Milli Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşmesi'nde karşılaştığı 'ya 78-61'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.

    İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşme maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk periyotta Sandrine Gruda'yı durdurmakta zorlandı ve 19-10 geride tamamladı. İkinci periyodun başlarında fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son dakikalarda hücumda istediği sayıları bulan Milli Takım farkı azalttı ve devreyi 38-27'lik skorla geride kapattı. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili olsa da periyodu 58-47'lik skorla geride bitirdi. Son periyotta istediği atışlardan yararlanamayan ve savunmada da Fransa'yı durduramayan milliler, parkeden 78-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti.

    Karşılaşmanın en skoreri Fransa'da 20 sayı ile oynayan Sandrine Gruda olurken, Türkiye adına ise Quanitra Hollingsworth 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    1. 26.9.2018 21:12
    2. Güncelleme: 26.9.2018 21:23
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